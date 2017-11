American Assassin, Sistema solar y La batalla de los sexos, los grandes estrenos de la semana

Esta semana podemos ver a Emma Stone y Steve Carell en una comedia, a Ellen Page y Diego Luna en un remake y a Dylan O'Brien y Michael Keaton en American Assassin, la recomedación de la semana en LOS40.

También se estrenan dos películas españolas: una comedia protagonizada por Adriana Ugarte y el film de animación Deep.

La batalla de los sexos:

Jonathan Dayton y Valerie Faris (Pequeña Miss Sunshine, Ruby Sparks) dirigen a Emma Stone (La la land) y Steve Carell (La gran apuesta) en esta comedia basada en hechos reales.

Ambientada en el mundo del tenis de los años 70, en el que dos famosos tenistas se enfrentaron en la conocida "Batalla de sexos".

Enganchados a la muerte:

Niels Arden Oplev (Speed Walking) es el director de este remake de Línea mortal en el que pueden verse las actuaciones de Ellen Page (Inception), Diego Luna (Rogue One: Una historia de Star Wars) y Nina Dobrev (Crónicas vampíricas).

¿Qué hay más allá de la muerte? Es la pregunta que invade todo el argumento de esta cinta.

La gran enfermedad del amor:

El director Michael Showalter (Hello, My Name Is Doris, The Baxter) nos presenta esta película en la que el amor tendrá que hacer frente a las diferencias culturales.

Con Kumail Nanjiani (Silicon Valley) y Zoe Kazan (The Deuce), como protagonistas de la historia.

El sistema solar:

Comedia española en la que la noche de navidad será toda una sorpresa familiar, con enredos de altura.

Gisela Ponce de León (Como en el cine), Javier Valdés (El abuelo) y Adriana Ugarte (Julieta) son los protagonistas de la cinta que dirigen Bacha Caravedo (Perro guardián) y el debutante Chinón Higashionna.

Deep:

Film español de animación dirigido por Julio Soto Gurpide (Radiophobia, My Beautiful Dacia) para los más pequeños, en el que el pulpo Deep tendrá que emprender un peligroso viaje para salvar a sus amigos.

A Ghost Story:

Si te van los fantasmas, esta es tu opción para ir al cine esta semana.

Podrás ver a Rooney Mara (Millennium) y Casey Affleck (Manchester frente al mar) en un drama sobrenatural escrito y dirigido por David Lowery (En un lugar sin ley, Peter y el dragón).

The Crucifixion:

Desde el Reino Unido llega este thriller de terror dirigido por Xavier Gens (La piel fría, The ABCs of Death) y protagonizado por Sophie Cookson (Gypsy) y Corneliu Ulici (Comrade Detective).

Una periodista tendrá que averiguar si el encarcelamiento de un sacerdote se debió a un asesinato o a un exorcismo que salió mal.

Nuestra recomendación:

American Assassin:

Michael Cuesta (Matar al mensajero) dirige a Dylan O'Brien (El corredor del laberinto), Michael Keaton (Birdman) y Taylor Kitsch (John Carter) en esta película de acción y espionaje en la que un joven vengativo es reclutado por los Black Ops para luchar contra el terrorismo.