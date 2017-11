La reprimenda de Jorge Javier Vázquez a Carlos Lozano termina en una lucha de egos

Mientras que este jueves Gran Hermano se dejaba la piel para no caer en desgracia, Jorge Javier Vázquez y Carlos Lozano protagonizaban una auténtica lucha de egos en pleno directo.

"A Carlos Lozano solo le faltaba el tabaco. Qué gruñón". Esto fue lo primero que opinó el presentador de GH Revolution sobre la estancia de Lozano en la casa de Guadalix.

Pero lejos de pasar por alto las palabras de Jorge, el también presentador de Granjero busca esposa no dudó en ponerse a su mismo nivel. "Pues ve tú, que te echan de menos, y yo me quedó aquí", se defenció entonces. "Encima que me lleváis para dos días y me tenéis doce, no te jode".

Aunque Jorge Javier mostró en todo momento una sonrisa para intentar quitarle hierro al asunto, la lucha de egos entre estos dos profesionales provocó un gran murmullo que se extendió por todo el plató. "Ay, que cuando se encuentra con alguien de su categoría se achica", terminó diciendo Jorge Javier Vázquez.

