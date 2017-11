Jennifer Lawrence se pasa al periodismo entrevistando a Kim Kardashian

Jimmy Kimmel se ha quedado sin trabajo, al menos de manera momentánea. El show que lleva su nombre ha dejado de estar conducido por él y su sustituta ha hecho arder las redes sociales.

Jennifer Lawrence ha sido la encargada de capitanear el programa en su ausencia y Kim Kardashian ha sido su conocidísima entrevistada.

Aunque, siendo sinceros ha sido la actriz la que ha querido entrevistarla por su admiración hacia la celebrity. Algo que ha quedado patente durante el encuentro.

Una entrevista muy amena

Como si de una cena en casa se tratase (y no de las plastificadas que hace Bertín Osborne en su mansión), Lawrence se ha lanzado a preguntarle sobre todo tipo de temas, sin temer meterse de lleno en su vida privada.

¿Qué te parece que Justin y Selena hayan vuelto?

Con una pregunta totalmente ajena a la vida de la mayor de las Kardashian, la recién estrenada 'periodista' despistó a la estrella para acto seguido saber si alguna de sus parejas le había sido infiel. Algo a lo que Kim contestó con total naturalidad. "Me mintió, me dijo que se iba a otra ciudad el día de mi cumpleaños y no era así", aseguraba la americana.

Y por si fuera poco el 'salseo', ella se enteró con el "truco de los mensajes de voz", poniendo el altavoz para ver dónde se encontraba su -por aquel entonces- novio.

¡Oh, dios mío, es como una canción de Taylor Swift!

Hasta Taylor salió a relucir en la conversación, algo que hizo que la Kardashian se riese con una total tranquilidad.

Kim no es una mortal cualquiera

Algo que también ha querido aclarar es que ella "no se tira pedos", tras ser preguntada por Jennifer sobre esta cuestión. La estilosa millonaria ha dicho que ella no hace ese tipo de cosas, ni siquiera con su marido.

La entrevista avanzó y se empezó a convertir en todo un show que no ha dejado a nadie indiferente.

¿Si estuvieras en una isla desierta a qué miembro de tu familia matarías por último?

Las cuestiones se fueron por donde nadie hubiese imaginado, sin embargo, nuestra protagonista dejó claro que sus hijos son los miembros de su familia a los que más quiere.

Lawrence una fan más

La actriz de Hollywood confesó seguir el reality Keeping Up With The Kardashians, programa que les ha dado la fama mundial a las hermanas americanas. En este sentido, también dejó claro que no le gusta que a Khloe la trate "mal sutilmente" a lo que ha respondido que lo hace por mejorar su estilo.

Una entrevista que nos ha dejado momentazos televisivos que no se olvidarán rápidamente.