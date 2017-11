¿Pueden quitarle Dua Lipa, Alborán o Shakira el número 1 a Taylor Swift?

Nos acercamos a la primera lista del penúltimo mes del año, a la última antes de la gala de LOS40 Music Awards (que se entregarán el 10 de noviembre en Madrid), y las cosas no pueden estar más emocionantes.

Y es precisamente eso, emoción, lo que Del 40 al 1 Coca-Cola derrocha a lo largo nada más y nada menos que de cuatro horas todos los sábados por la mañana.

No se puede negar que el tema que actualmente ocupa el primer puesto de la lista es un líder sólido: Look what you made me do, de Taylor Swift. Quienes quieran arrebatárselo van a tener que esforzarse (y eso va por los fandom, que sois los que hacéis la lista).

Las otras dos posiciones de podio están ocupadas por artistas que ya llegaron al número 1: Pablo Alborán y J Balvin. Que cualquiera de ellos regresara a lo más alto no extrañaría a nadie.

Y detrás de ellos encontramos a una serie de nombres que aún no lo han conseguido y que también son favoritos: Dua Lipa (#4), Portugal.The Man (#6), Pablo Alborán con Saturno (#8), Shakira (#9), Sam Smith (#10), Malú (#11) e incluso U2 (#12), que ya han confirmado su presencia en LOS40 Music Awards para recoger su Golden Award.

Para despejar otras dudas no habrá que esperar tanto: desde primera hora (10 de la mañana; 9 en Canarias) podremos saber si los candidatos entran en lista. Esta semana son tres: Ana Mena feat. RK, The Script y Bombai. Los apoyos con #MiVoto40 son fundamentales para que logren su propósito.

Este sábado volverá el DINERITO al programa. Sí, hasta 3.000 euros podrás llevarte (como ocurrió la semana pasada) si participas en este concurso que puede hacerte cumplir muchos sueños ahora que se acerca la época más mágica del año.