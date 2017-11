Un respeto: ¡U2 son número 1 de LOS40!

Es una de las bandas más grandes de la historia del rock y, claro, su paso por la lista con su último single, You're the best thing about me ("Tú eres lo mejor de mí"), no podía ser meramente testimonial: con él, U2 han regresado a lo más alto de LOS40.

El tema es, además, la subida más fuerte de la semana, pues ha pasado de golpe del 12 al 1 de la lista.

Se cumplen 30 años desde que el grupo irlandés llegara al número 1 de LOS40 por primera vez, allá por 1987 con With or without you, uno de los himnos de los ochenta.

Desde entonces, el cuarteto liderado por Bono ha logrado todo tipo de hitos en LOS40: por ejemplo, ha sido número 1 con dos versiones distintas de una misma canción (One, en 1992, y en la adaptación que hicieron en 2006 con Mary J. Blige).

Han sido número 1 en solitario y con otros artistas, como la citada Mary J. Blige o sus paisanos The Corrs (When the stars go blue, 2007).

Fueron número 1 cuatro semanas con Vertigo en 2004.

Han tenido números 1 en cuatro décadas distintas: los ochenta, los noventa, los 2000 y en la década actual.

Una trayectoria impresionante que les hace merecedores de un Golden Award en la próxima edición de LOS40 Music Awards que han confirnado que vendrán a recoger a Madrid el 10 de noviembre.

Unos auténticos colosos del rock que, visto lo visto, están en plena forma y que el próximo 1 de diciembre sacarán nuevo álbum, con el expresivo título de Songs of experience. ¡Enhorabuena!