Todas estas canciones nuevas nos trae noviembre

Puede que noviembre sea uno de los meses más grises del año. La lluvia, la bajada de las temperaturas y el viento comienzan a hacerse evidentes, invitándonos a quedarnos en casa.

Por suerte, aunque nos quedemos en el salón de nuestra casa, no hace falta salir a la calle para conocer nuevas canciones. ¡Bendito internet que nos pone al alcance cualquier novedad musical!

Desde Maluma hasta Sam Smith, pasando por Morat o Kygo. Ponte cómodo o cómoda y escucha las novedades de noviembre.

Sam Smith – One Last Song

Este noviembre, Sam Smith ha lanzado nuevo disco, The Thrill Of It All. Su segundo disco de estudio, como ya os adelantamos, está lleno de sorpresas. Una de ellas es One Last Song, una preciosa balada que no te dejará indiferente.

Sensualidad – Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin

Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin, tres de los hombres del momento, se juntan para cantar Sensualidad. Un tema que, siguiendo los nuevos sonidos urbanos, se repite una y otra vez.

Dirty Sexy Money – David Guetta, Afrojack, Charli XCX y French Montana

Dos de los Djs del momento, David Guetta y Afrojack, se unen a la británica Charli XCX en Dirty Sexy Money. La base de la artista se une a la trabajada base electrónica del tema hasta parecer una. Sobre todo en el estribillo.

Corazón - Maluma y Nego Do Borei

Hacía tiempo que no escuchábamos algo nuevo de Maluma, así que ya tocaba. El colombiano se ha puesto romántico en Corazón, junto a Nego Do Borei. Un tema bilingüe, en español y portugués, que sigue la línea del artista: ritmos latinos y letras pegadizas.

Besos en Guerra – Morat y Juanes

Primero con Álvaro Soler, ahora con Juanes... parece que Morat le ha cogido el gustillo a eso de las colaboraciones. Besos en guerra vuelve a cantar la misma temática de Como te atreves, la de una relación tóxica que no termina.

Stranger Things – Kygo y OneRepublic

En pleno auge de la serie Stranger Things, Kygo y OneRepublic también se han sumado a la fiebre. No sabemos si tiene algo que ver con la serie, pero lo cierto es que el DJ noruego ha acertado de lleno con el nombre. ¿O quién no ha buscado la serie de Netflix este mes en Google?

Call It What You Want - Taylor Swift

Sin lugar a dudas, Taylor es una de las protagonistas de este noviembre. La diva saca nuevo disco y tiene a todos los swifties en vilo. Ahora ha sacado Call I What You Want, el cuarto single de Reputation. El tema mas Swift del momento.