Taylor Swift: ¿Cuántos singles ha lanzado ya de Reputation?

Taylor Swift ha cambiado radicalmente de estrategia a la hora de promocionar su esperado nuevo álbum de estudio.

Reputation llegará a las tiendas de todo el mundo el próximo 10 de noviembre y antes de que sus seguidores puedan tener el disco entre sus manos la solista ya ha estrenado una cuarta parte de las canciones incluidas en este trabajo.

Como decimos, un cambio de tendencia revelador con respecto a su anterior álbum de estudio, 1989, del que Shake it off fue casi un single único durante casi tres meses y la única canción que sonó antes de que el disco viera la luz.

Con el estreno de Call it what you want, Taylor Swift habría estrenado ya cuatro de las 15 canciones que formarían parte de Reputation.

Cada uno de estos estrenos ha estado acompañado de una gran repercusión en todos los medios por lo que Taylor pudiera decir en sus letras.

Look what you made me do mató a la antigua Taylor Swift. Gorgeous puso a toda su legión de seguidores de acuerdo. En ...Ready for it? no faltan menciones a sus ex. Y ahora nos sorprende con Call it what you want.