Noah Cyrus versiona un villancico y lanza ‘Again’ en acústico

Parece que a los artistas les da igual que estemos a principios de noviembre. Mariah Carey, Sia... y ahora Noah Cyrus. Las tres han lanzado ya su villancico navideño (sí, queda más de mes y medio para estas fiestas, pero no pasa nada).

La hermana de Miley, en lugar de componer uno propio, ha decidido versionar It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, un villancico de 1951 de Meredith Willson.

Interpretada por Johnny Mathis o Michael Bublé, Noah Cyrus ha aportado su particular estilo y nos ha regalado una versión llena de sensibilidad y emoción.

También lanza Again en acústico

La artista también ha aprovechado para estrenar en versión acústica su último single, Again. De nuevo, Noah ha conseguido encandilarnos con su dulce voz y sus matices. ¡Play!