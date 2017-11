Auronplay, sobre Wallapop: “¡Pagadme lo que me debéis!”

Más de tres millones de personas han visto en los últimos días el último vídeo del youtuber Auronplay en el que analiza nuevos anuncios divertidos de Wallapop.

No es la primera vez que lo hace ya que hace tres años publicó un primer vídeo que ahora reconoce que fue pagado.

Tirando de ironía y buen sentido del humor, Auronplay ha recordado cómo fue aquel vídeo y su posterior relación con los responsables de la app a los que lanza algunos divertidos dardos.

"Tengo que admitir que aquel vídeo del 2014 es pagado. Wallapop me pagó, muy muy poco, pero me pagó para que hablara de su aplicación. Insisto en que me pagó muy poco y les conseguí 5 millones de visualizaciones. Wallapop: ¡pagadme lo que me debéis!"

"Claro, ahora os habéis hecho famosos y ya no me necesitáis. Ya no necesitamos al Auronplay para que nos promocione nuestra put* mierd* de aplicación" dramatiza Auronplay.

"Me cag* en la put* Wallapop me habéis destrozado la put* vida. Ni una tarjeta de Navidad me habéis mandado durante dos años para agradecer el negocio redondo que hicisteis conmigo. Ni una tarjetita de esas que la abres y suena I wish you a Merry Christmas y que vale 2 euros en los chinos: ¡2 euros para quedar bien conmigo, coñ*!" ironiza el youtuber.

"Esto no quedará así Wallapop. Dos años llevo callándome. Anda que un día me han escrito, ey Auron como estás. Ya no busco que me invites a comer marisco (...) ¡Pagadme Wallapop! Me tratáis como un número. Claro como Auronplay tiene muchos suscriptores pero también tengo corazón" confiesa entre lágrimas dramáticas.

Esta divertida e irónica intro da paso a algunos de los anuncios más delirantes que hemos visto en la aplicación de venta de objetos de segunda mano.