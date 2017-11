Emma Stone cumple 29 años y ya ha logrado todo esto

Emma Stone no ha entrado ni en la treintena y ya puede presumir de ser la actriz mejor pagada del mundo según la revista Forbes. ¡Y no nos extraña! Stone se ha convertido en una de las caras favoritas de Hollywood.

Puede que Emma no haya plantado un árbol, escrito un libro o tenido un hijo (las cosas que dice el refrán que hay que hacer antes de morir), pero la actriz puede estar muy orgullosa de todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera. ¡Y no es para menos!

Desde que Emma debutó en la serie The New Patridge Family (que tristemente solo emitió un piloto) no ha parado de trabajar. Su carrera le ha llevado a protagonizar desde comedias facilonas como Una conejita en el campus hasta obras maestras como Birdman. ¡Emma ha tocado todos los géneros!

Este 6 de noviembre Stone cumple 29 años y en LOS40 lo celebramos reuniendo algunos de sus logros más sonados. ¡Pasa la galería y entérate de todos!