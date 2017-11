¿Te estás desenamorando de tu pareja? Esta es la solución

Llevas un tiempo pensándolo. No sabes si dejarlo o no porque has invertido mucho tiempo conociéndole, queriéndole y todo eso. Sin embargo, sabes que algo no marcha. Que se ha acabado la magia o que, básicamente, ya no es lo mismo que antes...

Esto pasa y no es el fin del mundo. La solución aún no ha llegado, solo tienes que tener un poquito de paciencia... En 10 o 15 años tendremos disponibles las píldoras para enamorarse.

Cuando te enamoras liberas adrenalina, dopamina, oxitocina y serotonina. Pues bien, una mezcla química parecida tendría la “pastilla del amor”. Este cóctel químico puede ser muy adictivo, casi tanto como una droga... Así que si con eso sigue sin llenarte quizás es que hay que cortar por lo sano.

La cuestión es que esto está despertando debate... ¿Deberías tomarlas cuando las necesitamos o hay que dejar que las cosas se terminen cuando toca? ¿Es moral usar la química en el amor? ¿Tiene sentido sostener una relación a base de pastillas? No lo sabemos pero aún quedan 10 o 15 años para plantearnos todo esto así que... Ele, ahí te dejamos el dilema moral y tú lo vas pensando.