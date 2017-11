El momento más difícil de Jon Snow en ‘Juego de tronos’: “Estaba obsesionado”

Todavía queda mucho para poder disfrutar de la octava y última temporada de Juego de tronos. Mientras tanto, algunos de sus protagonistas aprovechan el tiempo libre para hacer alguna que otra película o prestar su imagen a diversas marcas.

Precisamente esta ha sido la excusa que ha tomado Kit Harington, Jon Snow en la serie de HBO, para dejarse fotografiar hecho un pincel por la revista ICON y hablar, de paso, de la ficción que lo ha llevado a lo más alto.

Estaba muy obsesionado con lo que la gente pensaba de mí

En este sentido, el actor inglés ha confesado a la publicación el peor momento que vivió en Juego de tronos. "Lo pasé mal en la segunda y tercera temporada", afirma. "La serie empezaba a hacerse muy grande y yo estaba muy obsesionado con lo que la gente pensaba de mí. Necesitaba saber todo el rato qué opinaban los demás".

Y continúa: "Al final me acabé dando cuenta de que no podría hacer mucho en ese sentido, que lo importante era concentrarse en mi trabajo".

Otro de los momentos más complicados lo vivió durante el final de la sexta temporada con uno de los capítulos más populares de la producción: La Batalla de los Bastardos (6x09). "De golpe me convertí en el foco de atención, y eso fue muy estresante. Toda mi vida pendía del suspense del capítulo final. Fue una sensación muy desagradable", explica. "¿He llegado a odiar a Jon Snow? No, a veces me ha frustrado y otras me ha preocupado, pero odiarle nunca, al revés, ¡le quiero!".

¿Larga vida a la melena de Jon Snow?

El planeta Tierra se ha acostumbrado a la larga cabellera de Kit Harington, pero ojito, porque el actor ha desvelado que su pelo, tal y como lo conocemos, tiene los días contados.

"En cuanto acabe la serie me corto el pelo, de verdad, eso sí, la barba me la dejo, me gusta mi barba".