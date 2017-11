Estos dos grupos irlandeses son protagonistas de la lista esta semana

Casualidades de la vida: la semana en que los mitiquísimos U2 volvieron al primer puesto de LOS40 también fue buena para otro grupo irlandés.

Mientras Bono y los suyos conquistaban el primer puesto con You're the best thing about me (que además, gracias a un salto de 11 puestos, era la subida más fuerte), sus paisanos The Script se convertían en la entrada más importante de la semana con Rain (#29).

El trío formado por Danny O'Donogue, Mark Sheehan y Glen Power regresa a la lista con el primer single de Freedom child, su último álbum, publicado en septiembre y con el que han llegado al número 1 de ventas en Reino Unido (y en Irlanda, claro está).

Al margen de este clan de irlandeses, Luis Fonsi, Bombai y Ana Mena también brillaron el sábado. Descubre por qué en el vídeo de arriba.