¿Por qué Martin Garrix no tiene todavía su primer álbum?

La publicación Dj Mag lleva dos años consecutivos posicionando a Martin Garrix como el número 1 del mundo. Sin embargo, y como hemos podido observar, este TOP1 no se le ha subido en absoluto a la cabeza.

Lo puedes comprobar en la entrevista que el DJ ha concedido a Luis López en Amsterdam. La conversación evidencia que Martin sigue con los pies en el suelo y con una cabeza perfectamente amueblada.

Por ejemplo, el joven DJ nos ha contado cuándo piensa sacar su primer disco.

No lo sé, lo podría hacer hoy mismo con todos los temas que tengo y los que aún no he lanzado. Pero me gusta hacer singles