Los fans de Taylor Swift arremeten contra Diplo por sus últimas declaraciones

Hay gente que no aprende de sus errores y Diplo es uno de ellos. Acaba de tropezar, por segunda vez, con la misma piedra que en este caso es Taylor Swift.

Le ha bastado una frase para echarse encima a toda la legión de fans de la cantante que ya sabemos que no es pequeña.

Todo comenzó cuando se filtraron unas declaraciones que había hecho el DJ en una entrevista con Rolling Stone. Todavía no se han publicado pero bloggers como Perez Hilton ya se han hecho eco de algún fragmento.

“La música está en manos de los niños. El straming está literalmente en manos de los niños, lo que los niños quieren escuchar una y otra vez”, asegura Diplo, “y la gente lo que quiere escuchar es Rockstar (Post Malone) y Bodak Yellow (Cardi B), no quiere escuchar Look what you made me do (Taylor Swift)”.

Y no contento con eso, continuó. “Los niños no se identifican con esa música en absoluto. No creo que alguna vez lo haya hecho. Solo les llegó por radio y presupuestos de marketing. Estoy impresionado con Postt Malone. Puedo identificarme con él más que con Taylor Swift”.

Para qué queremos más. Estas palabras han bastado para que el army de Swift arremeta contra Diplo que ha visto cómo sus redes sociales se llenaban de emoticonos de serpiente.

lmao Diplo had to deactivate the comments because of the snake emojis in his picture with Canola pic.twitter.com/otzHknBVIm — alice 🍸 (@taylorisilent) 5 de noviembre de 2017

Durante un tiempo no le quedó más remedio que desactivar los comentarios de su Instagram para parar a los fans de Taylor, totalmente indignados.

Pero no ha sido suficiente y, al final, el DJ ha tenido que llamar a la calma asegurando que entre sus canciones favoritas está una de la cantante, All too well.

calm down swifties "all too well" is one of my fav songs https://t.co/yV05kBWaQZ — diplo (@diplo) 6 de noviembre de 2017

Famosos en la guerra

Y no sólo gente anónima se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones. Lily Allen ha recurrido a las redes sociales para mandar su mensajito a Diplo.

“Quizás un hombre de 40 años debería dejar de dar clases sobre cómo hacer su trabajo a una mujer mucho más joven y exitosa”, escribía.

Maybe 40 year old man should stop lecturing much younger and more successful woman about how to do her job. https://t.co/JvcYTMMu1S — Lily (@lilyallen) 4 de noviembre de 2017

Una guerra que viene de lejos

No es la primera vez que Diplo enfada a los fans de Taylor. En 2014, cuando mantuvo una relación con Katy Perry (reconocida archienemiga) se le atrevió poner en marcha una campaña para recaudar fondos para darle un culo nuevo a Taylor.

Hasta Lorde salió a la palestra para defender a su amiga y contestar al DJ que acabó pidiendo perdón para salir del lío que había montado. Curiosamente, dicen que ahora Lorde y Diplo son pareja.

El caso es que en esta guerra se han colado también las fans de Camila Cabello que se ha visto salpicada porque publicará con él una colaboración el próximo 17 de noviembre.