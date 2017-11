Javián: “Lo nuevo de Fórmula Abierta no va a ser pachangueo, va a ser música de calidad”

El reencuentro de OT 1 trajo consigo una cobra histórica, el gran regreso del concurso a TVE y la vuelta a los escenarios de Fórmula Abierta, el primer grupo del formato.

Javián, Álex Casademunt, Geno y Mireia vuelven a unir sus fuerzas para homenajear a todos aquellos que movieron las caderas con Te quiero más y, de paso, intentar hacerse un hueco con un sonido totalmente renovado.

En LOS40, el propio Javián nos da todas las claves de este prometedor 'comeback'.

¿Por qué vuelve Fórmula Abierta?

Durante el concierto de OT: el reencuentro, Te quiero más tuvo un gran 'feedback'. Después hicimos dos bolos por Andalucía y nos planteamos volver. Más que por qué…por qué no hacerlo.

'Operación triunfo' está obsoleto

¿Por qué no habéis contado con Miguel Ángel Silva?

El original es Álex. Además, Mireia es la expareja de Miguel Ángel y eso nunca es bueno en un grupo.

Volvéis, ¿pero de qué manera?

Ahora mismo todo son negociaciones y palabras. Hemos contratado una empresa de 'management' y estamos viendo punto por punto los cometidos que queremos hacer. Hemos hecho un dossier, un cartel y ahora estamos con el nuevo single. También nos hemos planteado remasterizar Te quiero más. Sobre todo queremos hacerlo bien porque Fórmula Abierta se presta mucho a las críticas negativas.

¿Qué tipo de estilo va a seguir este nuevo sencillo?

Pachangueo no, va a ser música de calidad. Los cuatro estamos en una edad y partimos de una experiencia que no queremos hacer el típico tema "arriba las manos". Además, el electrolatino no nos gusta. Seguramente sea el estilo más interesante porque está de moda, pero no nos gusta. Vamos a hacer algo bailongo, pero de calidad.

¿Más pop?

Algo más americano. Por ejemplo, Bruno Mars hace música bailonga y de calidad….

¿Presentaréis el single en 'OT 2017'?

Nos encantaría. Imagino que contarían con nosotros, pero el single todavía tardará en salir.

Vamos a remasterizar Te quiero más.

¿Qué te parece el nuevo 'Operación triunfo'?

El formato está obsoleto. Son las mismas reacciones, el mismo programa…los chavales son muy buenos, pero les falta carisma.

Pero hay talento, ¿no?

Más que talento hay buenos cantantes.

¿Qué recuerdo tienes de tu candidatura para Eurovisión 2017?

Fue una experiencia bonita, pero muy dura. Pudo conmigo y no estuve a la altura. Todavía me pregunto que, con la experiencia que tengo, cómo pude dejarme llevar por la emoción.

Fórmula Abierta, ¿a Eurovisión?

Tengo un amigo eurovisivo que quiere que vayamos. Precisamente es la misma persona que me inscribió el año pasado...Con Fórmula Abierta sí lo haría.