La chica que ha buscado el amor en todos los programas de Mediaset

A sus 18 años (o eso dice), Paula ya se ha ganado el título de "la chica de la TV con peor suerte en el amor".

Y es que se ha paseado por todos los datings de Mediaset fracasando en cada uno de ellos.

Mucho carácter para 'MyHyV'

La primera vez que la vimos fue como pretendienta de Fabio en 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Se hacía llamar "leona" y tal mote le hizo protagonizar una de sus primeras broncas: según ella era por el volumen de su pelo, mientras que Mamen - una de sus contricantes- aseguraba que era por el vello de sus piernas.

Esa fue la primera de muchas riñas que tuvo Paula y que le valió la expulsión de su tronista, ya que su carácter no encajaba con el de él.

'All you need is love' muestra la infidelidad de su chico

En el estreno de 'All you need is love' la volvimos a ver poniendo a prueba a su nueva pareja.

Ella miraba desde una cámara cómo su novio flirteaba con otra chica. Este ni recordó que tenía una relación y eso hizo estallar a una Paula que entró a la habitación a cantarle las cuarenta.

Llegar y fracasar en 'QQCCMH'

Parece que no fue capaz de superar la infidelidad anterior, porque meses más tarde se presentaba a 'Quién quiere casarse con mi hijo' para pretender a David.

Pero Paula llegó tarde a la cita haciendo esperar a la madre y su retoño. Algo que no le sentó nada bien al rico empresario que decidió no seguir conociéndola. Otro nuevo mazazo televisivo para la enamoradiza. ¿Bebió demasiado en 'First Dates'? Y su cuarta aparición (aunque seguro que no la última) en un programa de Mediaset fue en el restaurante de 'First Dates'. La joven se definía de "armas tomar" y se ponía por delante de cualquier en la vida. Pero su temperamento, y quizá los nervios, hicieron que pareciera un tanto bebida. Balbuceos, tartamudeos y su gran confianza echaron para atrás a su cita que no quiso repetir. Pero que no decaiga Paula, aún te queda 'Adán y Eva', 'Un príncipe para...' y hasta 'Granjero busca esposa'. Lo que nos queda claro es que si algún día encuentras el amor seguro que lo presenciamos a través de la pantalla.