¿Quién dará las campanadas este año 2017?

Las cadenas de televisión han empezado a diseñar su programación de Navidad y algunas de ellas ya han desvelado los rostros que despedirán el año.

Muchos de ellos repetirán de nuevo y otros se van a estrenar en un campo que nada tiene que ver con el que les ha hecho conocidos en la televisión.

El grupo de San Sebastián de los Reyes trae una apuesta segura para su canal principal y una arriesgada para laSexta. Ambas os las contamos con más detalle en la galería.

La pública sigue tan conservadora como siempre: trae dos rostros que no os van a sorprender demasiado, ¿o sí?

Su representante más mítico, Ramón García, habló hace unos días con nuestro compañero Pablo de Torres. El vasco habló de su mítica capa y dio algunas pistas sobre su historia y si la llevará este año:

Iba vestido de esmoquin porque se supone que venía de presentar la gala de fin de año. Pero allí en la Puerta del Sol hace mucho frío. El jefe de vestuario, Pedro, me dijo que me llavaba ropa de abrigo. Me trajo un abrigo austriaco. Me lo puse y me quedaba horroroso. Me trajo un abrigo color cámel que era peor. Y también se trajo su capa. Me la puse y quedaba genial. Claro, la Obregón vestida de noche y yo con la capa pues quedaba todo muy bien. Y ese fue el nacimiento de la capa. En principio era solo para un año, porque las campanadas se daban un año y ya está, pero yo repetí. Al año siguiente le volvía pedir la capa y el tercer año también. Y Pedro se jubilaba, pero me la trajo. Y fue en el cuarto año cuando mi mujer me regaló la capa que tengo ahora