Ed Sheeran, Future y más nombres propios del nuevo disco de Taylor Swift

Con casi medio millón de reservas anticipadas de Reputation, el nuevo disco de Taylor Swift, parece obvio que el nuevo proyecto musical de la solista está destinado a triunfar.

A ello parece que va contribuir un listado de nombre propios de gran prestigio en la industria musical estadounidense que han colaborado, de una u otra forma, en el nuevo álbum de Taylor Swift.

Todos ellos los hemos conocido después de que la solista publicara en sus redes sociales el listado definitivo de canciones de Reputation.

3 days until #reputation Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 6:52 PST

Ed Sheeran y Future parecen ser los únicos artistas invitados en una canción, End Game, por lo que los rumores de la supuesta colaboración entre Taylor Swift y Selena Gomez se han disuelto como un azucarillo.

Taylor Swift no sólo es compositora y cantante en este disco sino que además produce el álbum junto a otros ilustres de la producción como Jack Antonoff (fun, Carly Rae Jepsen, Pink...), Max Martin (BackStreet Boys, Katy Perry, Adele...) y Shellback (Britney Spears, Maroon 5...).

La mezcla de sonido corre acargo de Serban Ghenea, ilustre ganador de ocho premios Grammy gracias a su trabajo como ingeniero de sonido.

Este es el listado de canciones de Reputation de Taylor Swift.

1. ...Ready for It?

2. End Game (featuring Ed Sheeran and Future)

3. I Did Something Bad

4. Don't Blame Me

5. Delicate

6. Look What You Made Me Do

7. So It Goes...

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. King of My Heart

11. Dancing With Our Hands Tied

12. Dress

13. This Is Why We Can't Have Nice Things

14. Call It What You Want

15. New Years Day