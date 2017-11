Louis y Niall de ‘One Direction’ a punto de grabar un rap juntos

El rap podría ser el género musical que uniese de nuevo a One Direction, aunque fuese como dúo.

Un tuit publicado por Louis Tomlinson y respondido por Niall Horan ha sido el desencadenante de un hilo de mensajes que podría significar su vuelta a los escenarios emparejados.

Stop talking about me like that , I’ll rap if I want . You know I can spit bars