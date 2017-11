C. Tangana, confirmado para LOS40 Music Awards

La ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards tiene un nuevo artista confirmado en su espectacular cartel como ha anunciado Tony Aguilar en Del 40 al 1 diario: C. Tangana.

A sus 27 años, Antón Álvarez (aka C. Tangana) se ha convertido en un nombre de referencia en la música española y por ello no podía faltar en el espectacular cartel de la gran fiesta de la música en España formado por Alejandro Sanz, Camila Cabello, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Rag'N'Bone Man, Malú, Thirty Seconds to Mars, Vanesa Martín, Portugal The Man, Kygo, Morat, que actuarán junto a Alvaro Soler, y Anne Marie.

Hay que recordar que a este espectacular elenco de artistas y grupos nacionales e internacionales hay que sumarle a U2 que estará en LOS40 Music Awards para recoger su Golden Award.