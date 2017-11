5 CONSEJOS PARA DISFRUTAR DE #LOS40MUSICAWARDS

1.- BÁJATE AHORA NUESTRA APP PARA INTERACTUAR EN EL CONCIERTO. El Hombre de Negro prepara toda una sorpresa para interactuar contigo y tu móvil. Será algo que no se ha hecho antes, una primicia mundial. La app se llama Syncrobeat. Descárgatela ya. Disponible para Android y muy pronto para iOS.



Durante el concierto te mantendremos informados de sorpresas y premios y, al final del concierto, podrás ser parte del espectáculo y participar por primera vez en un performance con todo el público.

2.- PREPÁRATE PARA LO QUE VAS A VER SOBRE EL ESCENARIO: Camila Cabello, Malú, Pablo Alborán, Thirty Seconds To Mars, Kygo, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Rag'n' Bone Man, Portugal. The Man, Morat y Álvaro Soler, Vanesa Martín, Anne Marie y C. Tangana. Un súper cartelazo, ¿verdad? Escúchate aquí la playlist de las canciones que podrás oír en nuestros premios y vete calentando tu voz.

3.- ESTOS SON LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS MÁS IMPORTANTES DE LA MÚSICA. La noche estará llena de música y sorpresas, pero los momentos estelares son las entregas de premios, los galardones que reconocen lo mejor del año. Aunque Ed Sheeran, Bruno Mars, David Bisbal, Leiva y Luís Fonsi manden en número de nominaciones aquí tienes la lista completa de aspirantes a cada categoría.

4.- SI NO VOY, ¿DÓNDE PUEDO VERLO? En directo podrás seguirlos en vídeo y en HD en los40.com. La alfombra roja con Xavi Martínez y Gema Hurtado a las 17:30 de la tarde y la gala de LOS40 MUSIC AWARDS a las 20 horas. Y por si alguna razón te los pierdes este viernes, el sábado podrás disfrutarlos en diferido en Divinity a partir de las 20:00 de la noche. Y el domingo, redifusión en Telecinco a las ocho de la mañana. Y en la radio, si no tienes tele o móvil a mano, como siempre en directo comentada por los DJs de LOS40. No tienes excusa.

5. AQUÍ TIENES LA DIRECCIÓN DEL ANTIGO PALACIO DE DEPORTES para que sepas cómo llegar desde tu casa u hotel y no olvides ponerte tus mejores galas, aunque calzado cómodo para disfrutar y bailar. Recuerda los consejos para todo gran evento musical: no lleves mochilas grandes, no traigas nada de metal o vidrio y trae documentación por si acaso. Ven con tiempo para no perderte nada, sabes que luego hay colas y controles de seguridad.

Y para todo lo demás, los40.com. Entra e infórmate de todo, ¡la vamos a liar muchísimo!