Metrosexual, fofisano, foodie... Cada día ampliamos nuestro diccionario de tipos de personas. Y por si no quedaban suficientemente claras, hoy os traigo un nuevo concepto. ¿Sabes qué es un Gastrosexual?

Los gastrosexuales son hombres que han conquistado a su pareja (del género que sea) por el estómago. Que han reivindicado una conquista desde los fogones, lejos de ser chefs profesionales.

Esta nueva tendencia fue detectada por primera vez en 2008 gracias a un estudio de Future Fundation donde detectaban que a las mujeres les gustan los hombres cocinillas porque se les presupone un cuidado por el detalle y una extrema sensibilidad.

Los gastrosexuales no te invitan a una cena en el mejor restaurante de tu ciudad si no que te crea el menú en casa, te sorprende con una buena presentación, un gran mantel de hilo y el mejor maridaje de tu vida. Y todo con un único objetivo, llevarte al huerto... y no precisamente a que admires su último cultivo de tomate.

Y aquí, que te cuento esto, te puedo decir que el gastrosexual existe. Y te lo digo por experiencia. Y ya llevo 4 años con mi pareja, así que funciona. Si quieres conocer mi caso, escucha lo que te contamos en LO+40!!!