L.A. - Where The Angels Go [2017]

Luis Alberto Segura, a.k.a. L.A., estrena con LOS40 el videoclip de Where the Angels Go, una de las canciones más icónicas de su álbum King of Beasts.

El videoclip, protagonizado por la patinadora Valeria Kechichian, ha sido rodado en Islandia, en uno de los parajes naturales más espectaculares del mundo, y relata un viaje en búsqueda de una persona que ya no está.

L.A. estrena en exclusiva este trabajo audiovisual un día antes de la gala de LOS40 Music Awards, los premios más importantes de la música en España y en los que está nominado en la categoría de Mejor Artista 40 Trending.

L.A., en un fotograma del vídeo. Más sobre el vídeo El video está rodado en la zona Sur-Centro de Islandia, recorriendo paisajes de ensueño como la increíble playa negra de Reynisfjara, las carreteras de Vík í Mýrdal, y Vatnajökull, uno de los glaciares más grandes de Europa. Dirigido por Willy Rodríguez y con Bienve Valdivia a cargo de la fotografía, el se rodó en un roadtrip de tres días y medio en los que se buscaron localizaciones que transportasen al espectador a una atmósfera de soledad y emotividad que solo un paisaje así puede ofrecer. El resultado, de una delicadeza extrema, atrapa desde el primer segundo. Valeria Kechichian es rider y Fundadora de Longboard Girls Crew, la comunidad de longboard más grande de mundo, que empodera y promueve a niñas y mujeres en deportes de acción. Mediante su ONG también ayudan a niños y mujeres en situaciones vulnerables utilizando el longboard y el skate como herramienta. Valeria Kechichian.