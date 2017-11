Oro, Musa y La librería, los grandes estrenos de la semana

Esta semana la taquilla llega repleta de estrenos nacionales, entre ellos destacan las nuevas apuestas de Isabel Coixet y Jaume Balagueró.

Otra de las apuestas interesantes de la semana es The Square, una película que rompe esquemas.

Musa:

Jaume Balagueró (Mientras duermes, [•REC]) dirige a Elliot Cowan (Butterfly Kisses), Franka Potente y (Corre, Lola, corre) Leonor Watling (Hable con ella) en su nueva cinta de terror sobrenatural.

Unos extraños sueños vaticinarán un horrible asesinato que los protagonistas tratarán de resolver.

La librería:

Drama ambientado en los años 50 protagonizado por Emily Mortimer (The Newsroom) y Patricia Clarkson (The Party), en el que abrir una librería en un pequeño pueblo de Inglaterra se convertirá en un acto transgresor.

Película escrita y dirigida por la directora española Isabel Coixet (La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí).

Algo muy gordo:

Carlo Padial (Taller Capuchoc) es el director de este divertido film protagonizado por Berto Romero (El pregón), Carlos Areces (Balada triste de trompeta) y el siempre genial Miguel Noguera (Taller Capuchoc).

Una comedia de enredo que narra lo que ocurre en el rodaje de una película llena de delirantes contratiempos, a la vez que reflexiona sobre los entresijos del humor.

Una función para olvidar:

Ensayar y ejecutar una obra de teatro conlleva un esfuerzo considerable, y más cuando surgen tensiones entre el reparto, momento en el que puede llegar el lado oscuro del ser humano.

Escrita y dirigida por Martín Garrido Ramis (El hijo bastardo de Dios, H6, diario de un asesino), la película cuenta con las interpretaciones de Maria Castillo (La raíz del mal) y Fernando Esteso (Los energéticos).

The Square:

Desde Suecia llega este film ambientado en un museo de arte contemporáneo. Cuando se contrata una agencia de relaciones públicas para difundir el evento, empezarán a suceder cosas asombrosas.

Podremos ver las interpretaciones de Claes Bang (Fuerza mayor), Elisabeth Moss (Mad Men) y Dominic West (The Wire) bajo la dirección de Ruben Östlund (Fuerza mayor, Play).

Pasaje de vida:

Película argentina dirigida por Diego Corsini (Solos en la ciudad, Artax, un nuevo comienzo) y protagonizada por Chino Darín (Era el cielo) y Miguel Ángel Solá (El último traje).

La trama gira entorno a la ideología y la identidad personal, ambientada en los años 70 durante la dictadura argentina.

Spoor (El rastro):

Película producida en Polonia y dirigida por Agnieszka Holland (Burning Bush, In Darkness), que nos presenta las actuaciones de Agnieszka Mandat-Grabka (Within the Whirlwind) y Jakub Gierszal (Beyond Words) en este drama de intriga sobre la extraña muerte de un cazador furtivo.

Nuestra recomendación:

Oro:

Escrita y dirigida por Agustín Díaz Yanes (Sin noticias de Dios, Alatriste), esta adaptación de una novela de Arturo Pérez-Reverte nos lleva al siglo XVI, con las aventuras de los conquistadores españoles por la selva amazónica en busca de la ciudad del Oro.

En el film actúan Raúl Arévalo (La isla mínima), José Coronado (La vida de nadie) y Bárbara Lennie (El incidente).