Alborán, Portugal.The Man, Dua Lipa… ¿quién será el primer número 1 tras #LOS40MusicAwards?

Tras la noche más esperada del año llega la mañana más esperada de todas las semanas: la de los sábados. Con la resaca de LOS40 Music Awards, el show en el que repasamos la lista de LOS40 llega a una nueva edición cargada de emoción.

U2, presentes en la gala de premios para recoger su Golden Award, han liderado la lista toda esta semana con su último single, You're the best thing about me. Con él han conseguido un hito: ser número 1 de LOS40 en cuatro décadas distintas.

Ahora les toca defenderlo ante posibles rivales como Pablo Alborán, protagonista en los premios y que no ha salido del podio desde que fue número 1 con No vaya a ser (ahora está en el #2), Portugal.The Man, otra de las actuaciones destacadas de LOS40MA de este viernes, que están en el #3 con Feel it still, o la bella y talentosa Dua Lipa, en el #4 con el efervescente New rules.

¿Habría que descartar a Shakira o Camila Cabello por el simple hecho de que estén algo lejos del primer puesto, en el #7 y el #8 respectivamente? La respuesta es no: la semana pasada U2 se llevaron el oro con una subida de 11 posiciones.

Tres candidatos pueden aportar aire fresco a la lista. Se trata de dos artistas españolas, Vanesa Martín y Ruth Lorenzo, y un grupo estadounidense, Maroon 5, en colaboración con SZA. Para hacer que entren tienes que hacer mucho ruido en Twitter con el HT #MiVoto40 seguido del nombre que quieras apoyar.

Una semana más, tendremos DINERITO. Hasta 3.000 te podrás llevar si participas, una cantidad que a todos nos vendría muy bien ahora que se acerca la época de las compras navideñas. Atentos al inicio del programa para participar.