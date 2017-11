¡Portugal.The Man triunfan en la lista de LOS40!

Este 2017 que está ya en su recta final ha tenido grandísimas canciones y una de ellas es, sin duda, Feel it still, de Portugal.The Man. Un tema irresistible que acaba de pasar a la historia de LOS40 porque acaba de convertirse en el nuevo número uno de la lista.

La banda lo ha conseguido después de ocho semanas en lista (lo que no está nada mal) y subiendo desde el tercer puesto.

El liderazgo les llega justo al día siguiente de haber conseguido en LOS40 Music Awards el premio al Artista o Grupo LOS40 Black Jack; vamos, que si después de esto les apetece descorchar champán, está justificado.

El grupo está liderado por el cantante y guitarrista John Balwin Gourley, un tipo que aparte de poner de nuevo de moda el bigote, compone fantásticas canciones para esta banda que desde 2006 ha publicado ocho álbumes.

El último, Woodstock, es el que contiene este inflamable Feel it still que ha sido número 1 en las listas de rock y música adulta de Estados Unidos (y número 4 en las de pop). Esperamos que el éxito del grupo no termine aquí y nos sigan brindando estupendas canciones en el futuro. ¡Enhorabuena!