Lupita Nyong'o monta en cólera ante un uso inesperado del Photoshop

Los usos del Photoshop son inescrutables y así lo hemos podido comprobar en la última portada que ha ocupado la actriz Lupita Nyong'o en Reino Unido.

La revista Grazia la ha llevado a la primera con tan poca fortuna que ha utilizado Photoshop no para aclarar su piel, algo terrible, no para corregir imperfecciones que pudiera tener, algo comprensible, ni siquiera para añadir unos motivos divertidos, no.

Ha usado la herramienta de retoque fotográfico para corregir el pelo de la actriz de orígenes kenianos.

Su melena, en una coleta, de pelo rizado fue completamente eliminada para dejar un pelo que encaje mejor, según palabras de la actriz, en los estándares de belleza caucásicos.

Nakia is coming! #BlackPanther 2.16.18 @MarvelStudios Una publicación compartida de Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 9:00 PST

Lupita ha recurrido a su cuenta en Instagram para enseñar las fotos sin retocar y la que finalmente salió en la portada para hacer un statement en el que se muestra completamente en contra de esta alteración de su imagen solo para encajar en un modelo de belleza que no es el suyo.

Lupita Nyong'o será la protagonista femenina de Black Panther a partir del 16 de febrero y ya se encuentra a tope con la promoción de esta película de Marvel.