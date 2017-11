LOS40 Music Awards 2017, minuto a minuto

LOS40 Music Awards 2017 ya son historia. Hemos vivido una noche de magia con la mejor música nacional e internacional en el WiZink Center de Madrid.

Y en LOS40.com estuvimos contándote todo lo que sucedía minuto a minuto por si no lo estabas viendo. Este fue el timeline de LOS40 Music Awards 2017.

23:07 Con Kygo y su Firestone y su Stargazing (con Justin Jesso) nos despedimos hasta el próximo año. Vaya transición del piano a la mesa de mezclas. La guinda del pastel. Hasta LOS40 Music Awards 2018. ¡Gracias a todos!

23:00 El último premio, pero no el menos importante, lo trae Pablo Alborán: LOS40 Music Award 2017 al Mejor Artista o Grupo Nacional del Año. Y la ganadora es Vanesa Martín. De malagueño a malagueña se cierran la entrega de premios pero aún queda el fin de fiesta.

22:56 Ya solo quedan dos categorías por entregar. El Gallo y Malú son los responsables de entregar la primera. LOS40 Music Award 2017 a la Mejor Grabación del Año es para Joaquín Sabina con Lo niego todo.

22:52 ¡El escenario, en llamas! ¡Normal: C.Tangana is on fire con Mala mujer!

22:47 Salta al escenario Vanesa Martín acompañada de su guitarra para hacer magia con Complicidad. Leiva la acompaña en directo.

22:42 ¿Os acordáis cómo era el mundo antes de Despacito? Lo que sí sabemos es cómo está siendo desde su lanzamiento. El hit mundial, global, espacial... (¡vale igual me he pasado!) más visto de la historia de Youtube. Nº1 en casi 100 países. Por esto y por lo que vendrá, el Golden Award a Despacito de Luis Fonsi (de manos de Paula Echevarría y Miguel Ángel Muñoz) que se une al club de los dobles ganadores de esta noche: Fonsi, U2 y Ed Sheeran.

22:38 Tony Aguilar y Kira Miró rompen el sobre de la nominación de LOS40 Music Award al Mejor Canción de Artista o Grupo Global Show y el premio vuela hasta Colombia y Francia: ¡Enhorabuena J Balvin y Willy William!

22:36 Vanesa Romero y Uri Sabat tienen el sobre de LOS40 Music Award al Mejor Grupo o Solista Internacional del 2017. Allí dentro estaba el nombre de Ed Sheeran. ¡Doblete!

22:33 Los jueces de Masterchef y Masterchef Celebrity saben la receta para el éxito y por ello presentan LOS40 Music Award a la Mejor Grabación Internacional del Año. El premio se lo lleva Ed Sheeran por Divide. Partía como gran favorito con varias nominaciones. ¿Serña la última vez que le veamos?

22:24 Nos quitamos las lágrimas que nos deja el momentazo de Alejandro Sanz con Anne Nicole. Suena Rockabye y Ciao adios... Pero tranquilos que no nos vamos, aún queda mucho por disfrutar.

22:14 El nivel de esta ceremonia de entrega no para de subir. Alejandro Sanz sube a recibir su Golden Award 2017. La actriz Silvia Abascal le entrega este precioso premio y el músico le dedica su canción Lo ves a piano, la primera que la intérprete escuchó tras sufrir una grave enfermedad.

22:10 Suenan los acordes de Yo contigo tú conmigo y eso sólo puede significar que Álvaro Soler y Morat están preparados para poner a bailar al público.

22:03 Última hora de LOS40 Music Awards y ojo porque es el momentazo para un fan de poder conocer a su artista favorito como ha pasado con Camila Cabello y su fan Nat.

21:53 Dicen que Rag'N'Bone Man es Human pero su voz no es de este planeta. Lo está demostrando en directo con Skin. ¡Piel de gallina!

21:50 U2 pone fin al empate con su segundo LOS40 Music Award de la noche a la Mejor Gira del 2017 para The Joshua Tree Tour 2017. Alejandro Sanz y Camila Cabello les entregan el premio y el público se pone en pie.

21:47 Así va la noche: C. Tangana (Artista Revelación Nacional), Rag'N'Bone Man (Artista Revelación Internacional), Luis Fonsi (Canción Internacional), Portugal The Man (Grupo LOS40 Blackjack) U2 (Golden Award) Camila Cabello (Artista LO+40), Maluma (Mejor Artista Latino) Alvaro Soler y Morat (Mejor Cancion Nacional), Leiva (Mejor Vídeo Nacional), Monarchy (Mejor Artista o Grupo LOS40 Trending) y Kygo (Mejor Videoclip Internacional).

21:45 Volvemos a los premios. Nicolas Coronado y Elena Rivera van a entregar LOS40 Music Award 2017 al Mejor Artista o Grupo Revelación Nacional del Año. Lo gana C. Tangana. Olé por el pareado y de momento ningún artista repite premio hasta ahora.

21:41 Voz en falsete, ritmos pegadizos... ¡Portugal The Man vuelven al escenario tras ganar un premio aunque ahora para tocar Feel it still|. A Bono y Jared Leto les gusta tanto como a ti

21:38 Estos premios están siendo tan solidarios como siempre ya que parte del importe de las entradas irán destinados a la fundación adELA. ¡Tú también puedes colaborar!

21:29 Llegamos al ecuador de la noche con la aclamadísima actuación de Pablo Alborán. ¿Por qué será que nunca nos cansamos de escucharle en directo? Abran paso a Saturno y No vaya a ser.

21:26 LOS40 Music Awards 2017 al Mejor Grupo o Artista Revelación Internacional del Año va a manos de Rag'N'Bone Man, un artistazo capaz de empezar su discurso con un "Fuck" y acabar con un "Peace and love".

21:24 Jared Leto y Paz Vega presentan LOS40 Music Award 2017 a Mejor Canción Internacional del Año. Hay mucha competencia de nivel pero el premio es para Despacito de Luis Fonsi. El puertorriqueño se irá a casa con al menos otro premio, el Golden Award 2017 para su canción.

21:18 Ana Fernández (a la que han cantado feliz cumpleaños), Rafa Cebrian y Yaro Celis entregan LOS40 Music Award 2017 al Mejor Artista o Grupo LOS40 Blackjack. Portugal The Man se lleva el premio. ¡Grupazo que muy pronto escucharemos en directo!

21:17 La puesta en escena de Walk on water de Thirty Second to Mars es bestial (enmascarados y en las sombras) y su sonido está electrificando al abarrotado escenario de Madrid que disfruta de LOS40 Music Awards

21:08 U2, Golden Award en LOS40 Music Awards 2017, un premio más que merecido que reconoce toda su carrera musical. Penélope Cruz les hace entrega del galardón. La mitad de una banda histórica que llevan juntos desde los 16 años.

21:04 Santi Millán asalta la mesa de U2 con Bono y Adam Clayton... ¡Cuántos daríamos todo lo que tenemos por este momentazo!

21:00 La voz de Malú se eleva al cielo de Madrid cuando cumplimos la primera hora de una memorable ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2017. Turno para Invisible. ¡Qué espectáculo!



20:56 Xavi Martínez, Dulceida y Alba Paúl van a entregar LOS40 Music Award 2017 a Mejor Artista o Grupo LO+40. And the winner is... Camila Cabello que con 20 añitos está arrasando en todo el mundo. En su espontáneo discurso ha tenido tiempo de mandar su amor a sus fans, a España, a Alejandro Sanz, a Penélope Cruz...

20:51 ¿Preparados para que el WiZink Center se caiga con la actuación de Camila Cabello? De Madrid a Havana. "Gracias os quiero" ¡Wow, vaya despedida!

20:48 Maluma conquista LOS40 Music Awards en la categoría de Mejor Artista o Grupo Latino. De momento nadie repite: Alvaro Soler y Morat (Mejor Cancion Nacional), Leiva (Mejor Vídeo Nacional), Monarchy (Mejor Artista o Grupo LOS40 Trending) y Kygo (Mejor Videoclip Internacional).

20:44 Kygo se une a la lista de ganadores gracias a su colaboración con Selena Gomez: It ain't me.

20:42 Dani Mateo, Eduardo Casanova e Iván Sánchez son los responsables de entregar LOS40 Music Award 2017 al Mejor Videoclip Internacional del Año.

20:37 Leiva vuelve al escenario pero esta vez no para recoger premio sino para regalarnos su directo con La llamada. ¡Abajo las luces y arriba los móviles!

20:35 Monarchy ya tiene su premio. "Lo siento por mi español...". Estás más que perdonado. ¡Congratulations and thanks for your music!

20:34 Arturo Paniagua y los Javis recogen el testigo de Pablo López y Natasha Dupeyron para entregar LOS40 Music Award 2017 al Mejor Grupo o Artista LOS40 Trending.

20:32 Cae La lluvia en los zapatos de los asistentes a la ceremonia de entrega. ¡Tremenda canción y tremendo vídeo! ¡Vamos Leiva! Mejor Vídeo del Año...

20:31 Turno para LOS40 Music Awards al Mejor Videoclip del Año. ¿Quién ganará?

20:29 Morat y Álvaro Soler recogen el primer LOS40 Music Award de la noche gracias a Yo contigo Tú conmigo como Mejor Canción del 2017. ¡Enhorabuena!

20:27 Pablo López y Natasha Dupeyron presentan los nominados a Mejor Canción del Año. Y el ganador es...

20:25 Por primera vez en la historia de LOS40 Music Awards, los artistas están sentados entre el público y todos ellos se están dando un baño de masas. El nivel de decibelios sube en Madrid.

20:18 Luis Fonsi toma el escenario de LOS40 Music Awards con Despacito, la canción del 2017 por la que después recogerá el Golden Award 2017. ¡Boom!

20:15 La traca final ha explotado al inicio de la gira por obra y gracia de Dani Mateo. Ha sido espectacular.

20:07 Arranca la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2017. Oscar Martínez pone en pie al público del WiZink Center de Madrid.