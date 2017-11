Del mashup de Bely Basarte a la Playlist de Paula Echevarría

La gala de LOS40 Music Awards 2017 nos dio momentos únicos: Alejandro Sanz cantándole a Silvia Abascal, Camila Cabello flipando con Penélope Cruz o Bono recogiendo el Golden Music Award.

Pero detrás del escenario, en el backstage, también estaba ocurriendo de todo. De hecho, Uri Sàbat y María Gómez no dieron ni un respiro a los invitados de LOS40 Music Awards. Los presentadores de LOS40 sentaron en el sofá a rostros como el de Eduardo Casanova, Sweet California, Paula Echevarría o Skone.

Eso sí, Uri y María no se cortaron un pelo, alejándose de las típicas preguntas que se hacen en la alfombra roja. Ellos son más de hacerles retos y cogerles el móvil para utilizar sus cuentas de Instagram.

En LOS40.com repasamos seis momentazos que nos dejaron María y Uri en el Backstage.

María Gómez y Uri Sàbat intercambian el móvil con Sweet California (literlamente)

Sonia, Alba y Tamy se sentaron en el sofá del Backstage de LOS40 Music Awards. ¿Quién le iba a decir a ellas que acabarían intercambiándose el teléfono (literalmente) con María? Mira, mira.

Bely Basarte cantando un mash up

Bely Basarte se atrevió a hacer un mash up en directo en el backstage de LOS40 Music Awards. Havana, New Rules, Saturno… La artista madrileña dejó boquiabiertos a todos los presentes. ¡Y no es para menos! ¡Flipa con su actuación!

Laura López enseñando cómo hacer Musical.ly

Musical.ly es la app estrella entre los adolescentes. El último fenómeno de las redes sociales. Uri Sàbat y María Gómez lo saben bien y quisieron sumarse al carro de los musers (nombre que reciben los usuarios de esta plataforma). Para ello contaron en el backastage de LOS40 Music Awards con tres de las musers más importantes de nuestro país: @carlaflila, @blondiemuser y @lauraLP21. ¿Consiguieron hacer un Muscical.Ly bien al final?

Paula Echevarría hace una Playlist

Paula Echevarría es una enganchada de la música. María Gómez lo sabía bien y no ha querido perder la oportunidad de decirle que le hiciese una lista de reproducción musical.

Skone improvisa en el Backstage

Skone está acostumbrado a ganar batallas de gallos, así que el rapero no ha tenido problema en improvisar. Ha tenido que utilizar palabras como Pablo Alborám, Alejandro Sanz o LOS40. ¿Cómo habrá quedado? ¡Dale al play y escucha!

Uri y María electrocutan a los asistentes

Algunos de los invitados al backstage no han pasado un buen rato. El reto que les han propuesto era bastante “electrizante”: tenían que contestar rápidamente unas preguntas para no recibir una pequeña descarga.