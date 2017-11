Laura Escanes nos soprende en Instagram con un radical cambio de look

Ya sabéis lo que se dice: “cambio de vida, cambio de look”. Laura Escanes ha seguido al pie de la letra esta frase y nos ha sorprendido con un radical cambio de imagen. ¿Una forma de estrenar su reciente matrimonio con Risto Mejide?

La modelo e influencer ha optado por cortar toda su melena y arriesgar con un pelo cortito al más puro estilo pixie. Además, Escanes ha decidido cambiar el color de su pelo, apostando por un rubio platino.

“Lo he hecho. Tachado de la lista. Estrenando look en la inauguración de la nueva tienda de Rosa Clara en Girona”, escribía la modelo en una publicación de Instagram junto a una foto de su corte de pelo.

El cambio de look ha provocado todo tipo de reacciones en redes, la mayoría alagando lo bien que le queda su nuevo peinado. ¡Y no es para menos! La publicación en Instagram cuenta ya con casi 200.000 me gusta.