Taylor Swift ha vendido en un día casi las mismas copias que Ed Sheeran en un año

Tras meses de espera, por fin los seguidores de Taylor Swift han podido escuchar Reputation, el sexto y esperadísimo álbum de la cantante. Tras lanzar cuatro singles, este viernes, 10 de noviembre, los swifties han podido disfrutar de las otras once canciones que componen el disco.

Eso sí, no lo han podido hacer a través de Spotify. La buena de Tay ha decidido retrasar la fecha de publicación del álbum en la famosa plataforma musical y probar suerte vendiendo su trabajo por otros medios. Y, oye, la estrategia no le ha salido nada mal. De hecho ha sido todo un éxito.

#reputation is out. Let the games begin. Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 9 de Nov de 2017 a la(s) 8:24 PST

Su nuevo disco, Reputation, ha vendido la friolera cantidad de 700.000 copias en su primer día solo en Estados Unidos, según informa Billboard. Vamos, que definitivamente todo lo que toca Swift se convierte en oro.

Si sigue a este ritmo Reputation puede llegar al millón de copias antes de que termine la semana. Es más, cada minuto podrían estar vendiéndose 400 discos más de la cantante de Look What You Made Me Do. Si los cálculos no fallan, Reputation podriá superar en ventas durante la primera semana a su anterior álbum, 1989. Éste llegó al 1,29 millones de copias vendidas.

Pero la cosa no termina ahí. Ni mucho menos. Taylor podría ser la artista que más álbumes vende en 2017. No le queda mucho para alcanzar a Ed Sheran, que ha vendido con Divide 900 mil copas en Estados Unidos.

Sin lugar a dudas Taylor Swift no para de romper records. ¿Nos encontramos ante una nueva cara de la monarquía del pop?