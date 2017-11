Camila Cabello saca un remix en español de 'Havana' junto a Daddy Yankee

No hay quien pare a Camila Cabello. La cantante cubana no solo ha ganado un LOS40 Music Award este fin de semana, también ha estrenado nuevo remix de Havana junto a Daddy Yankee.

Pero las estrofas del cantante puertorriqueño no son la única novedad de este remix. También nos llama la atención que Camila se atreve a cantar en español. Menos el estribillo, la ex Fifth Harmony recita la letra en castellano:

“Vino a buscarme y ahí lo supe. Vi clara su actitud. Me dijo ‘son tantas las que yo tuve, pero me faltas tú’. No puedo soltarte, no seas tan cruel, desde esa noche azul. Mi papa me dice que malo es él. ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo, él cambiaría mi mundo”

Si Camila ya se había ganado al público latino, ahora con esta nueva versión Havana, afianza su estatus.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Camila canta en español. Hace unos meses, oíamos a la artista cantando Hey Ma junto a Pitbull y J Balvin. Vamos, que posiblemente Camila se marque un Shakira y vaya alternando en su carrera musical versiones en inglés y catellano. ¡Y nosotros no podemos estar más contentos por ello!