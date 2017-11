30 fotos con las curiosidades que nos han dejado los MTV Europe Music Awards 2017

BEST SPANISH ACT (Mejor artista español) Miguel Bosé

BEST SONG (Mejor canción) Shawn Mendes - There's Nothing Holdin' Me Back

BEST ARTIST (Mejor artista) Shawn Mendes

BEST LOOK (Mejor estilo) ZAYN

BEST NEW (Mejor emergente) Dua Lipa

BEST POP (Mejor artista pop) Camila Cabello

BEST VIDEO (Mejor vídeo) Kendrick Lamar - HUMBLE.

BEST LIVE (Mejor directo) Ed Sheeran

BEST ELECTRONIC (Mejor artista de música electrónica) David Guetta

BEST ROCK (Mejor artista de música rock) Coldplay

BEST HIP HOP (Mejor artista de música Hip-Hop) Eminem

BEST ALTERNATIVE ( (Mejor artista de música alternativa) Thirty Seconds To Mars

BIGGEST FANS (Mejores fans) Shawn Mendes

BEST PUSH (Mejor artista Push) Hailee Steinfeld

BEST WORLD STAGE (Mejor directo mundial) The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

BEST US ACT (Mejor artista de EE UU) Fifth Harmony

BEST CANADIAN ACT (Mejor artista Canadiense) Shawn Mendes

WORLDWIDE ACT WINNERS (Ganadores de mejor artista internacional)Lil' Kleine - The Netherlands C. Tangana – Spain BABYMETAL – Japan ALMA – Finland DaVido – Nigeria Stormzy - UK & Ireland Lali Espósito - Argentina