Beyoncé se une a la lista de mujeres de Eminem

Parece que Beyoncé, tras dar a luz a sus mellizos, ha encontrado la forma de seguir de actualidad en la música a través de colaboraciones.

Está triunfando con Mi gente de J Balvin y ahora va a intentar repetir éxito con Eminem. El rapero parece preparado para volver con nuevo álbum más de cuatro años después de publicar el anterior.

Poco se sabe de ese nuevo lanzamiento salvo que se llamará Revival y posiblemente llegue este viernes. Él ha dejado alguna pista en redes con formato médico en el que anima a los fans a que “aprovechen el momento” con una medicina llamada “Revival”.

El sábado está confirmado para Saturday Night Live y eso hace pensar en una publicación inminente.

El caso es que en esta nueva canción vuelve a sus temas más melódicos. Esos que nos recuerdan a Love the way you lie junto a Rihanna que fue un auténtico pelotazo.

Walk on water (sí, se llama igual que la de Thirty seconds to mars) arranca con un coro góspel y una introducción de Queen B muy impactante que se repite en varias ocasiones a lo largo de la canción: “Camino sobre el agua, pero no soy Jesús. Camino sobre el agua pero sólo cuando se congela”.

Luego entra Eminem preguntando “¿por qué las expectativas son tan altas?”.

Y es que ese es el tema central de la canción. Eminem reivindica su cualidad humana frente a muchos niños que lo admiran como si fuera un Dios.

“Dios me ha dado todo esto y aun así no me siento diferente, a pesar de que los muchachos me ven como un Dios. Si sólo superan que es una fachada…”.

Para que luego digan que los raperos como él pasan de lo que diga la gente. No, esta canción demuestra que a él le importa y las expectativas que la gente deposita en él suponen una presión muy fuerte que le provoca ansiedad al pensar que su nuevo trabajo no esté a la altura de lo que se espera de él.

“¿Será este solo otro paso en falso para empañar cualquier legado, amor o respeto que haya cosechado?”, reza la canción demostrando que está preocupado por la acogida de su próximo álbum.

También asume su status actual. “Hubo un tiempo en el que yo tenía al mundo cogido por las pelotas, comiendo de mi mano”, reconoce, “y ahora me toman por un payaso y me desaprueban”.