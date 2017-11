Siete cosas increíbles que vivirás en el concierto de Shakira

En Barcelona podrás darte un paseo por la rambla y disfrutar de su multiculturalidad o ir a la playa si hace buen día.

Y si eres más de días melancólicos y lluviosos, podrás conocer A Coruña o Bilbao, dos bellas ciudades del norte de España que también se rendirán a los encantos de la del Waka Waka.

Ya hemos dicho que por donde pasa Shakira el amor reina. Podrás revivir tu propia historia de amor si invitas a tu ex a ver este concierto.

Es un buen regalo para que te perdone los 'errores' de esa noche.

Disfrutarás de una ocasión única

Si algo caracteriza a esta cantante es su constante cambio. No le gusta la rutina y lo demuestra con numerosos cambios de look o giros en su estilo musical. Así que piénsatelo porque cada concierto de Shakira es único y especial. No hay dos iguales.

Te lo pasarás 'pipa'

Quedarse en casa mientras una artista internacional como esta está a unos pocos metros de ti es todo un suplicio. Así que no te lo pienses porque sus directos son todo un espectáculo que a nadie deja indiferente.

¿Aún te faltan motivos para venirte con nosotros a ver a Shakira?