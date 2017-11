Esta es la banda sonora más vendida de la historia y cumple ahora 25 años

En los años ochenta y principios de los noventa se estrenaron muchas películas de las de suspirar, todas ellas con bandas sonoras de las de bailar agarrados, pero si hay una que brilla por encima de todas es El guardaespaldas. El disco que ilustra historia de amor entre la cantante y el segurata —por cierto, la banda sonora más vendida de la historia: 17 millones de copias despachadas— se publicó ahora hace justo 25 años y nos sigue poniendo tontorrones.

Échale la culpa a Kevin Costner. Si El guardaespaldas quedará para siempre asociada a la imagen de Whitney Houston es porque el actor se empeñó en que ella fuera la protagonista femenina. En realidad, ninguno de los dos habría tenido nada que ver en la cinta si el guión, que llevaba dando tumbos por los despachos desde mediados de los setenta (quince años) hubiera cuajado a la primera y hubiera servido para rodar una película protagonizada por Steve McQueen (otros apuntan a Ryan O'Neal) y Diana Ross, como era la idea original de Warner Bros. cuando la productora se lo compró al guionista Lawrence Kasdan, autor de El imperio contraataca (1980), En busca del arca perdida (1981) y El retorno del Jedi (1983); escritas después pero estrenadas antes.

Whitney y Kevin, en el centro, en el estreno de ‘El guardaespaldas’ en Hollywood en noviembre de 1992. A la izquierda, Bobby Brown, por entonces marido de la cantante; a la derecha, Cindy Costner, esposa del actor. / GETTY

Cuando finalmente decidieron rodarla, con Kevin Costner como productor y actor principal, este sugirió que fuera Whitney su compañera de reparto. “Pospusimos el rodaje un año para esperar a Whitney. Había algo exótico en ella”, declaró Costner a la CBS. Dado que Whitney Houston era la prota, ella interpretó la mayoría de las canciones de esta película musical.

La peli se estrenó el 25 de noviembre de 1992 en Estados Unidos y fue un enorme éxito. De su banda sonora, publicada una semana antes, se vendieron un millón de copias en solo siete días. Ganó un premio Grammy y es el decimoquinto disco más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos. No es de extrañar que sea oír el título de la película y a todos nos entren ganas de gritar: “And I…”.

I will always love you, la canción estrella de la película, es una versión de un tema compuesto e interpretado por Dolly Parton y que fue un gran éxito (número 1) en las listas de country de Estados Unidos en 1974. El tema es maravilloso, pero no fue la primera elección: Whitney prefería What becomes of the brokenhearted, una preciosidad soul de Jimmy Ruffin. Sin embargo, la película Tomates verdes fritos se la había pisado, y Costner señaló el tema de Dolly Parton y hasta cómo había que cantarlo.

“Les dije: ‘Esta es una canción muy importante en la película y me da igual si la ponen o no en la radio”, recordó Costner a la revista country CMT. “Vamos a hacerlo a cappella al principio, tiene que ser así porque da la medida de cómo ella atrapa al chico, y tiene que ser sin música”. El productor David Foster dirigió esta grabación tan peculiar que, contra pronóstico, fue un éxito monumental: número uno mundial y dos premios Grammy.

El otro gran éxito del disco fue I'm every woman. Aun así, la banda sonora no solo contiene canciones de Whitney Houston. Mientras estas se concentran en la cara A (todavía el vinilo lo petaba), la cara B alberga una curiosa amalgama de temas de Kenny G, Lisa Stansfield y Joe Cocker, entre otros.

I will always love you fue número 1 de LOS40 dos semanas no consecutivas, en enero y febrero de 1993, la única canción que repitió en el primer puesto aquel año. La gran Whitney Houston nos dejó en 2012, con 49 años.