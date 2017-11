Estos son los actores que ha fichado Maldita Nerea para su vídeo (y seguro que les conoces)

Por supuesto está Jorge Ruiz pero no solo porque le acompaña cantando Leire Martínez que aporta su particular voz a esta canción que nos va a hacer bailar, como a ellos.

Jorge fue uno de los que colaboró en Estoy contigo, el single con el que La Oreja de Van Gogh recauda fondos para la investigación del Alzheimer y ahora ella, le devuelve el favor.

“Me cuesta pedirle algo a alguien porque siento como que les estás poniendo en un compromiso pero con Leire tengo una buena amistad, es una tía increíble y la ha llevado a otro nivel”, explicaba Jorge a nuestro compañero Tony Aguilar.

Aquí no acaban las sorpresas. Maldita Nerea ha fichado a dos actores que conocéis de sobra si sois seguidores de las series de ficción españolas.

Ella ha sobrevivido en una cárcel de mujeres donde su carácter se ha ido forjando hasta convertirse en una dura rival. Si has pensado en Maggie Civantos en Vis a Vis, acertaste.

En esta ocasión le acompaña Daniel Grao al que estamos deseando ver en La catedral del mar, esa serie que ha levantado grandes expectativas por la enorme producción que la respalda.

Juntos se meten en una historia de ladrones que tiene un final inesperado y puedes hacer hipótesis pero es posible que no lo descubras.

La bailarina que llega

Cuando todas las historias se acaban es el segundo single de un álbum que Maldita Nerea presentará en directo por primera vez el próximo dos de diciembre con un concierto en Murcia, su casa.

Primero pudimos conocer Bailarina, un single que nos mostraba el nuevo camino de Jorge Ruiz que admite que “no soy una celebritie y nuestra manera de mantenernos ahí son las canciones y tienen que tener algo magnético para que enganche”.

Bailarina lo hace, engancha y todo se lo debe a su hija. La inspiración llegó cuando la niña estaba en la tripita de su mamá y no paraba de dar patadas. Su madre la llamó ‘fresca’ y el futuro papá dijo que así no se le hablaba a su hija, que no era una fresca sino una futura bailarina.

Esa fue la chispa que encendió la inspiración de este nuevo disco que está dedicado al universo femenino, no solo al de las mujeres, sino al que tienen todos los seres humanos. “La bailarina es el lado femenino que todos tenemos, no solo la mujer”, aseguraba Jorge.

Y sacarla a bailar es la metáfora de ¿por qué no sacar tu lado creativo a relucir? Ellos, desde luego, lo han hecho.

No llega solo

El octavo disco de Maldita Nerea no lleg solo. Sólo unos días antes de comenzar la gira, el 23 de noviembre, Jorge Ruiz publicará su primera novela: Bailarina, una estrella abriendo camino.

Es una historia en la que combina su faceta de músico con la de terapeuta del lenguaje. A través de Valeria nos cuenta un relato que encierra, en clave poética, la importancia de un mundo en el que sistemáticamente hemos dejado olvidadas nuestras emociones.

Valeria es una mujer aparentemente normal que no encuentra su sitito. Se entretiene, llega tarde y no sabe explicar ni cómo ni por qué en algún punto del camino dejó de entender lo que le pasaba. Solo quiere ser feliz pero no lo consigue.

Su encuentro con Bailarina le enseñará a escucharse, a conocerse y a quererse y producirá un cambio radical en su vida.