La hermana de Jennifer Lopez también tiene sus momentos musicales

Lynda López es la hermana pequeña de Jennifer Lopez y aunque no tiene la misma popularidad que la cantante, desde luego no es una anónima, por lo menos en su país.

Presenta American this morning en ABC News y llegó a los medios mucho antes que su hermana ya que comenzó a trabajar muy pronto tras estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Long Island.

Ha pasado por muchos medios y, de hecho, en 2001 ganó un Emmy en la categoría de mejor programa especial de noticias matinales. Justo un año después de entrevistar a su hermana cuando protagonizó Selena y se convirtió en la primera mujer latina en ganar un millón de dólares.

Jennifer Lopez consiguió una nominación en los Globos de Oro por su papel en Selena. /

Mantienen muy buena relación y han llevado vidas parejas en las que no ha triunfado el amor, ninguna de ellas continua con el padre de sus hijos.

Porque en eso también parece que se pusieron de acuerdo. En 2008 las dos se estrenaron como madres. Jennifer dio a luz a los gemelos que tuvo con Marc Anthony y Lynda, a Lucie Wren junto a Adam Goldfriend.

En aquella época ambas pusieron en marcha la Lopez Family Foundation para recaudar fondos para las madres sin recursos de países necesitados.

Aunque sus caminos profesionales han sido muy diferentes la música ha estado muy presente en sus vidas. Aquí hemos recogido algunos de los momentos en los que la música ha sido fundamental en la vida de Lynda.

#INICIOS. Sus primeros pasos laborales, a finales de los 90, los dio en una radio musical antes de pasarse a la televisión, a la VH1 donde presentaba vídeos, incluidos los de su hermana.

#NOVIO DJ. Entre 2002 y 2005 fue pareja de Chris Booker, un DJ de Nueva York y corresponsal de Entertainment Tonight. Ambos coincidieron en el mismo programa de radio, pero no cuajó.

#ENTRE AMIGOS. Como periodista, Lynda ha conocido a mucha gente a la que ha tenido que entrevistar, entre ellos, músicos como John Legend.

No es el único, también la hemos podido ver, por ejemplo, muy cómoda y relajada junto a los miembros de Lukas Graham. Eso sí, dudamos de que la siesta que se pegara el bajista fuese porque Lynda le aburriera.

#EN FAMILIA. No la hemos visto hacer un dueto con su hermana ni creamos que lo haga, pero eso no significa que no compartan momentos musicales en los que la matriarca es la líder absoluta.

#EL CANTO DE LA SOBRINA. Como buena tía de los hijos de Jennifer Lopez, Lynda pasa mucho tiempo con sus sobrinas. Gracias a ella sabemos cómo canta Emme, la gemela de la cantante.

#FAN. No tiene reparos en confesarse seguidora de artistas como Rick Astley. Cuando estuvo en su programa no dudó en compartir el gran momento que pasó cuando pudo ponerse en frente de él cuando estaba actuando. “Fue lo mejor y me encantó”, llegó a escribir en Instagram.

#SE EMOCIONA. Lynda ha demostrado que es capaz de emocionarse con los momentos mágicos que nos ofrece la música. Ella estuvo en Central Park cuando la hija de Chris Cornell cogió el micrófono para rendirles un homenaje a su padre y a Chester Bennington con la ayuda de Ryan Tedder. Un momento muy emotivo que ella quiso compartir con todo el mundo.