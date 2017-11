Si ves este emotivo momento de Taylor Swift dejarás de pensar que es la ‘mala de la película’

Cuando todos los círculos más VIP de Estados Unidos habían logrado poner como la 'mala de la película' a Taylor Swift, y Look What You Made Me Do había puesto su granito de arena, hemos descubierto que nada es lo que parece.

La cantante ha acudido a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y ha protagonizado uno de los momentos más bonitos de la temporada.

La de Reputation ha cantado tocando el piano New Year's Eve, una canción que invita a olvidarse de los problemas y habla sin tapujos de lo bonita que es una amistad.

Un homenaje a la madre de Jimmy Fallon

Que haya cantado New Year's Eve no ha sido casualidad, era un homenaje a Gloria Fallon, la madre del presentador que acaba de fallecer.

Tras unos días de ausencia el conductor del espacio ha regresado para entrevistar a Taylor, que repetía en el espacio televisivo.

Este ha sido el motivo por el cual la estrella internacional ha querido rendir un homenaje a Gloria con esta bella canción.

Un gesto que demuestra una bonita amistad

Lo más sorprendente de todo esto ha sido comprobar que Jimmy y Taylor tienen una relación estupenda, algo que se ha comprobado cuando se han fundido en un emotivo abrazo tras la actuación.

Sin duda, con este movimiento la cantante se ha quitado el apellido de 'mala' que llevaba unos meses acompañándola tras su venganza con Look What You Made Me Do.

¿Será el comienzo de una nueva etapa?