Las mejores ofertas del Black Friday 2017 en videojuegos

Nos hemos pasado todo el año ahorrando para este momento y hemos dejado pasar algunos videojuegos y consolas para aprovechar los ofertones que el Black Friday (24 de noviembre de 2017) va a tener para nosotros.

Son muchas las ofertas que vas a tener a mano de diferentes comercios tanto físicos como online por lo que antes de que des la tarjeta de crédito a diestro y siniestro te recomendamos que hagas una lista de lo que realmente necesitas.

Si a estas alturas del 2017 aún no tienes la Nintendo Switch en tu salón o buscas ofertones en las anteriores Xbox One y PlayStation 4 va a ser un gran momento para ti. ¡Mira!

Xbox One S de 500GB

Si la Xbox One X y sus 4K nativos a 60fps todavía te pilla un poco lejos porque no tienes una televisión adecuada para ello, quizá sea el momento de que te centres en la Xbox One S de 500GB que Microsoft ha rebajado en Estados Unidos hasta los 189 dólares.

Esperamos que la oferta también se traslade a España y podamos conseguir este chollazo para nuestros juegos de Xbox One.

Y hablando de juegos, las ofertas digitales para jugadores de Xbox en EE UU incluyen descuentazos de hasta el 65% en títulos como Gears of War 4, Forza Motorsport 7, Halo Wars 2...

Los auriculares para tus partidas online

En tiendas online como Amazon son frecuentes los descuentazos en los auriculares para que los jugadores más profesionales puedan disputar a gusto sus partidas online o sus enfrentamientos en los eSports.

Muy atento al 24 de noviembre para conseguir los auriculares que estabas buscando. Pero ojo, si no ves lo que querías, tendrás una segunda oportunidad el cybermonday (27 de noviembre).

PlayStation 4 de 1TB

Hace cuatro años muchos pasamos por caja para comprarnos la flamante PlayStation 4 por un precio que rondaba los 400 euros.

Si durante ese tiempo elegiste Xbox One o has estado muy liado sacándote la carrera (o el doctorado) quizá en este Black Friday 2017 te interese aumentar las consolas de tu familia.

Al igual que con Xbox One, Sony ya ha confirmado en Estados Unidos que PlayStation 4 en sus modelos de 1TB pasarán a costar 200 dólares durante esa semana de noviembre.

Sólo nos queda cruzar los dedos para que la oferta llegue a España a un precio similar y posponer la compra de la PS4 Pro para más adelante... ¿Queridos Reyes Magos...?

Nintendo Switch

Es, sin lugar a dudas, uno de los objetos de deseo del 2017 y, probablemente, va a ser uno de los regalos estrella de las fiestas navideñas.

Nintendo aún no ha especificado su plan de descuentos para su consola estrella pero seguro que no faltarán los packs con los grandes juegos de la plataforma.

The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Arms... añadirán atractivo al precio final que tendrá, seguramente, un bonito descuento.