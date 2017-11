Thirty Seconds To Mars: ¿Grillados o genios talentosos?

Horas antes de una de las actuaciones de LOS40 Music Awards que más expectaciones causaba, tengo cita con Jared, Shannon y Tomo para charlar de la nueva etapa que abre Thirty Seconds To Mars.

Dos horas después de la hora pautada en principio, entro en un hotel del centro madrileño donde decenas de fans aguardan a la puerta. “¿Vas a hablar con Jared? Dile por favor que salga”, me dice una según me acerco a la entrada. Dentro, muchos nervios y todo el mundo firme.

Thirty Seconds To Mars es una banda que no se anda con tonterías. Se toman las cosas muy en serio, y la visión que tienen de su arte incluso roza la obsesión por momentos. Me lo confirman quienes me cuentan que en sus ensayos para LOS40 Music Awards estuvieron más de media hora pendientes de las visuales que acompañarían su actuación. Y aún hay más: “Quieren globos para su actuación, hay que hablar con la organización de los premios”, le escucho a una empleada de su sello, Universal Music. “Por favor, si los entrevistadores no hablan bien inglés, avisadlo con antelación”, pide un miembro del equipo de la banda con rictus serio.

Y allí, en medio de este alboroto más propio del cine hollywoodiano, me encuentro yo. Cuando me toca, pego un respingo del asiento y me preparo para la aventura que supone charlar con una banda que cuando habla, prácticamente imparte clases de filosofía. Lo confirmo al escuchar a Jared Leto, siempre pausado y reflexivo, contándome detalles del videoclip de “Walk On Water”, una especie de homenaje al ser humano al que llaman al empoderamiento en la canción.

El vídeo, sirve además como trailer para el próximo proyecto de Jared: Dirigir un documental titulado A Day in the Life of America, que refleja cómo es la vida de los estadounidenses durante un día en concreto, el 4 de julio.

Este regreso por sorpresa de Thirty Seconds To Mars se fraguó por sorpresa a finales de agosto. Entonces Leto aseguraba que “Walk On Water”, un tema efusivo, épico y reivindicativo, es “una llamada al optimismo y la esperanza”. La pregunta era obligada: ¿Habrá más canciones nuevas? “El nuevo disco ya está grabado, pero aún tenemos que acabarlo, lo que es probablemente es la parte más complicada”, me confirma Jared.

Horas después, vuelvo a Thirty Seconds To Mars actuando en LOS40 Music Awards, donde ponen en marcha una puesta en escena oscura y un tanto anárquica. Es, por lo visto, lo que más le gusta a Thirty Seconds To Mars: sorprender desde la confusión.

Seguramente tendremos nuevos detalles del quinto disco del trío cuando vuelvan a España para ofrecer tres conciertos, recomendados por LOS40, en los que prometen “mucha locura”. Será el 12 de abril en el Wizink Center de Madrid, el 13 en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 14 en la Sala CUBEC! de Bilbao.