Daniel Summers está componiendo sin la ayuda de su padre

David Summers está atravesando un buen momento (rara es la vez que no). Acaba de publicar su primer libro, tiene gira latinoamericana con Hombres G y le queda pendiente algún concierto con Taburete.

Y en muchas de esas aventuras le acompaña su hijo Daniel, su hijo de 17 años que sigue sus pasos y tiene intención de dedicarse a la música.

Ya le hemos podido escuchar pero ahora está centrado en componer canciones para publicar el que sería su primer disco y aunque muchos puedan pensar que su padre le está echando un cable, lo cierto es que se mantiene todo al margen que puede.

Guapo!!! Te quiero. Gracias por acompañarme siempre. Te quiero mucho.❤️

De él y de cómo está viviendo este momento hemos hablado con David Summers, un padre orgulloso.

Entre lo último está vuestra gira con Taburete, ¿por qué ellos?

Porque ellos son super fans nuestros e iban pregonando por todas partes. Decían que su meta era ser como Hombres G. Nos tienen como un referente de carrera bien hecha y bien estructurada. Nos llamaron para decirnos que la ilusión de los chicos era hacer algo con nosotros.

Fuimos a verles por educación y resulta que son unos tíos acojonantes. El Willy es un tío fantástico, y Antxón también, todos los del grupo son unos chicos fantásticos.

Las canciones me gustan bastante. No había oído nada de Taburete y he tenido que escucharlos para trabajar con ellos y me ha encantado lo que hacen. Me parece que tienen una proyección buena y si siguen haciendo letras originales y canciones personales y a su bola puede que les vaya muy bien en este mundo.

¿Quién está disfrutando más esa gira, tú o tu hijo Daniel?

Dani está feliz porque no sabes cómo le tratan. Dani tiene 17 y Antxón tiene 20, se hablan de tú a tú. Willy le trata también con un cariño enorme y eso me afecta mucho, la verdad.

Tu hijo Daniel tiene suerte porque supongo que todo esto que recoges en el libro es lo que ha mamado en casa desde pequeño y lleva esa ventaja, ¿no?

Le intento dar consejos porque mi padre siempre me ha dado muy buenos consejos, toda la vida. Lecciones de vida y de trabajo y con mi hijo intento hacer lo mismo porque yo ahora recuerdo con mucho cariño esos consejos de mi padre y yo quiero que él tenga en la cabeza esos consejos para que un día diga ‘mi padre me decía…’.

¿Cómo lleva su proyecto musical?

Ahora está componiendo muchísimo, tiene un montón de canciones. Está todo el día dándome el coñazo porque quiere que grabemos un disco. Yo le digo que termine sus canciones bien que no le quiero ayudar nada, quiero que lo haga él. Creo que la gente se va a sorprender muchísimo.

Creo que le van a decir que yo le he hecho las canciones o que le ha ayudado y no es cierto.

Es un tío que tiene una capacidad acojonante, hace unas melodías preciosas y creo que va a ser muy bueno, no porque sea mi hijo pero creo que el chaval está más que dotado para la música y pone tanto interés, está todo el día tocando y todo el día componiendo, que va ser muy bueno.

Transmítele que estamos deseando hablar con él.

Siempre me pide permiso pero le dan mucho miedo las entrevistas porque no sabe si va a saber contestar bien y esas cosas.