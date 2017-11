Hemos escuchado el nuevo disco de Pablo Alborán, estos son 5 de sus puntazos

Pablo Alborán lanza su cuarto disco de estudio este viernes 17 de noviembre. Prometo es un álbum con el que el cantante malagueño presenta "una obra personal y madura en la que explora múltiples géneros musicales".

Nosotros ya lo hemos podido escuchar y estas son cinco de sus puntazos, cinco claves que hacen de este trabajo el más especial del artista.

#SINCERIDAD

Cuando Pablo dijo que necesitaba un descanso, no mentía. "Prometo es mi trabajo más personal. He hecho absolutamente lo que he querido, entre otras cosas porque he tenido tiempo suficiente para no preocuparme por cosas como si estaba siguiendo o no alguna moda".

Bajo esta premisa, Pablo Alborán lanza su disco más honesto y sincero. En cada una de las letras se nota a la perfección que hay verdad, que detrás de cada palabra hay una realidad cercana a la del cantante que hace que el disco sea un espejo del alma del malagueño.

#DIVERSIDAD

"En Prometo he abierto la puerta a todos los estilos y a muchas realidades que antes no me hubiera atrevido a tratar en mis canciones".

Sin duda, es una de las grandes características de este nuevo disco. Pablo Alborán huye del encasillamiento y bebe de influencias hasta ahora inexploradas: desde la música electrónica hasta la latinoamericana, pasando por los últimos estilos urbanos.

#EVOLUCIÓN

Prometo es un disco que muestra y refleja una música mucho más madura. "Necesitaba mostrar una evolución en el sonido, en las letras y en la producción sin dejar de ser yo". De la mano de Julio Reyes en la producción, Alborán crece como artista en este disco.

Tanto las melodías como las letras son el resultado de una evolución tanto profesional como personal. ¿El resultado? 12 pistas que siguen sonando al Alborán de siempre, pero que suponen un progreso tras dos años de parón.

#AMOR

Muchas cosas han cambiado, pero la poesía permanece intacta. Todas y cada una de las canciones del disco hablan de amor.

Es el talismán de Alborán, componer sobre las relaciones de amor. La vida, los sueños, el pasado... Varios son los temas en torno a los que gira Prometo, pero el amor como concepto es, indudablemente, el eje vertebrador del trabajo.

#COLABORACIONES

Al igual que en otros discos, Pablo Alborán ha incluido dos colaboraciones de lujo en este álbum. Una de ellas es junto a Alejandro Sanz. Ambos interpretan Boca de hule, un tema hecho a la medida de los dos artistas.

Y otro que vuelve a colaborar con el malagueño es Carminho. Esta vez lo hace cantando en portugués en la canción Al paraíso.

Prometo es un disco mágico, un regreso que está a la altura de lo que se puede esperar de una de las grandes voces de nuestro país.

La exploración de nuevos sonidos e influencias, la evolución de un Alborán mucho más maduro y la fidelidad a la poesía y al amor hacen de este álbum una de las grandes joyas musicales de este 2017.