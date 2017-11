MØ - When I Was Young [2017]

Karen Marie Ørsted, alias MØ, acaba de lanzar el nuevo y flamante vídeo de When I Was Young, un tema eminentemente pop y nostálgico inspirado en la pintura de Edvard Munch: The Dance of Life (La danza de la vida).



El cuadro ilustra a tres mujeres, una en blanco, otra en rojo y otra en negro, y cuenta una historia de tres etapas de la vida: juventud, madurez y vejez.

Munch es uno de los pintores favoritos de MØ. En palabras de la propia cantante danesa: "Siempre me sentí atraída por esta imagen cuando era niña debido a su simbolismo y emoción. Me moría por hacer un video que pudiera reflejarlo".

"When I Was Young tiene que ver con la nostalgia y la reflexión sobre la vida, especialmente el pasado, pero también el presente y el futuro", sentencia la artista.