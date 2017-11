Zelda, Mario y Horizon: Zero Dawn, entre los nominados a Videojuego del 2017

El próximo 7 de diciembre la industria de los videojuegos premiará a los mejores títulos del año. The Game Awards ha dado a conocer los candidatos o nominados a Mejores Videojuegos del 2017.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Horizon: Zero Dawn, PlayerUnknown's Battlegrounds y Persona 5 compiten entre sí para alzarse con el galardón de GOTY (Game of the Year).

Aquí podéis ver el vídeo al completo en el que se conocen todas las nominaciones en las distintas categorías que se entregarán dentro de tres semanas en Los Ángeles.

Los cinco juegos antes mencionados también acaparan la mayor parte de las nominaciones en lo que a géneros y categorías técnicas se refiere junto a otros juegos como Resident Evil 7, Cuphead, Uncharted The Lost Legacy, Destiny 2 y NieR Automata, entre otros.

Como cada año siempre acapara mucho protagonismo la lucha por convertirse en el mejor Juego deportiva o de carreras (Fifa 18, PES 2018, NBA 2K18, Project Cars 2, GT Sport y Forza Motorsport 7) y el videojuego más esperado de 2018 (The Last of Us II, Red Dead Redemption II, Monster Hunter World, Spider-Man y God of War).

Si el 2017 ha sido bueno ¡vaya 2018 nos espera!