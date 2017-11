Vas a pasarlo fatal con este clip en primicia de Saw VIII. 

La saga más malrollera del cine de terror de los últimos tiempos vuelve ahora en una octava entrega que promete ser más sangrienta y mucho más tétrica que sus antecesoras. Vuelve Saw bajo el título de Saw VIII. Jigsaw, a pesar de llevar muerto desde la tercera película, sigue haciendo de las suyas y sus trampas mortales no dejan a nadie a salvo. Habrá que descubrir al asesino en este nuevo largometraje dirigido por Michael y Peter Spierig que se estrena en España el próximo 24 de noviembre.