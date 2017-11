La increíble reacción de Drake ante un acosador sexual

El gesto de Drake en la fiesta del club Marquee de Sydney (Australia) está dando la vuelta al mundo.

"Ey para esta mierda. Si tú no paras de tocar a las mujeres voy a ir ahí a joderte. No estoy bromeando. ¿Qué problema tienes? Si no dejas de ponerle la mano encima a las chicas voy a ir ahí a joderte yo mismo" gritaba el rapero empuñando el micrófono.

Drake había asistido al evento para ofrecer un pequeño show ante una masa enfervorecida de seguidores pero cuando comenzó su actuación no le quedó más remedio que parar ante lo que estaba viendo.

Un hombre estaba propasándose con varias de las mujeres que asistían al concierto aprovechando la multitud allí congregada.

No es la primera vez que un músico para una actuación para defender los derechos de una mujer ante el comportamiento inapropiado de los hombres pero no por ello hay que dejar de darle difusión a actitudes como las de Drake.

A estas alturas del siglo XXI parece mentira que haya que recordar que las mujeres no son cosas y que no tienen por qué sufrir ningún tipo de acoso...