“Nos estamos encontrando con una generación con altos niveles de frustración” (la de los NiNi)

La novela nos cuenta la historia de Jorge, un joven que no encuentra su lugar pero sí la incomprensión de un padre y un hermano mayor.

Es su hermana pequeña la que tira de imaginación para sacarle de su habitación y motivarle para cambiar las cosas.

¿Quién debería leer esta novela gráfica?

Creo que puede interesar a los NiNis o a quien se sienta identificado con la situación del NiNi que no es el que ‘ni estudia, ni trabaja’ sino el que ‘ni puede estudiar, ni puede trabajar’ por los problemas del sistema educativo y el sistema laboral. Pero también a los hermanos mayores o padres de NiNis.

El término NiNi ¿sigue siendo despectivo?

NiNi, en origen, es un término despectivo y denigrante que se usaba para un tipo de joven que, en realidad, casi no existe.

Es el que responde al estereotipo del que está tirado todo el día en el sofá, en casa de los padres metido en su habitación jugando a los videojuegos, que deja los estudios… ese joven, es muy minoritario.

Pero el término lo hemos extendido a todos los jóvenes que ni estudian ni trabajan sin entrar en por qué no lo hacen.

Mikko: además, lo aplicamos a un joven concreto, de clase obrera, porque lo estigmatizamos de esa forma. Si su familia es de dinero se dice que es un ciudadano del mundo que se toma un año sabático y explora sus posibilidades.

El NiNi que lo coja en sus manos no va a encontrar mucha esperanza, ¿no? (Parece que la moraleja es que hagas lo que hagas no vas a conseguir más que hacer ruido)

El libro tiene un fondo y un final esperanzador. Aunque tenga un final agridulce, porque no acaba de conseguir todo lo que busca, lo que propone, que es salir de tu habitación y del encierro en ti mismo y encontrarte con otros que están como tú para ser capaces de encontrar una acción colectiva. Eso sí que es un mensaje esperanzador.

No es que tú solo tienes un problema, no es que te ha ido mal en la vida, no es que te equivocaste eligiendo estudios, no es que no hayas sido capaz de encontrar trabajo… es que sois muchos los que estáis así y el problema es de todos.

Lamentablemente, casi todos conocemos algún NiNi y creo que Jorge es un personaje tomado de una realidad muy cercana, ¿no?

Jorge está inspirado directamente en un caso real, el hermano de un buen amigo que se encontraba en esa situación de desánimo, de haber intentado encontrar trabajo y no haberlo conseguido o tenerlo pero en condiciones precarias.

A mí una de las cosas que más me impresionó, cuando me estaba documentando para el libro, es cómo ha aumentado el consumo de antidepresivos entre los jóvenes de veintitantos años.

Eso quiere decir que nos estamos encontrando con una generación que tiene unos niveles de frustración importantes.

Y cuando te encuentras con una persona en esa situación de desesperación, ¿qué le dices?

La solución es tomar conciencia de lo que está pasando. Lo que les pasa a muchas jóvenes es que se acaban sintiendo culpables y es muy evidente que tenemos un problema de fondo como sociedad.

Vuestra novela gráfica retrata muchas generaciones y muchos roles dentro de la familia. Por un lado tenemos a los padres conformistas y no adaptados a la nueva situación, ¿deberían sentirse culpables por el futuro de sus hijos?

Lo que nos interesaba al retratar las dos generaciones de padres e hijos es contar la ruptura generacional que se ha producido. El padre pertenece a un mundo que ya no existe en el que uno sabía que si estudiaba podía conseguir un trabajo, que si se esforzaba en el trabajo podía conseguir un mejor trabajo y una posición social que te permitía fundar una familia y crear un proyecto de vida en un futuro.

El hijo pertenece a un mundo en el que eso se ha roto. Muchos jóvenes comprueban que por mucho que estudien y acumulen títulos a lo mejor no van a encontrar un trabajo, o van a encontrar uno que no tiene nada que ver con lo que estudiaron y aunque se esfuercen en el trabajo no tienen la garantía de que lo van a conservar ni de que les va a permitir formar una familia o un proyecto de vida.

Son dos mundos diferentes que a veces no se entienden y no pueden hablar entre ellos porque responden a dos tiempos distintos.