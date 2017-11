Muere Lil Peep por una sobredosis

El mundo del rap está de luto tras la noticia que indica que Lil Peep ha muerto por culpa de una sobredosis. Un amigo del rapero americano ha publicado en su cuenta de Twitter la causa de su fallecimiento.

El cantante, de 21 años de edad y cuyo nombre real era Gustav Åhr, no ocultaba su adicción a todo tipo de drogas.

De hecho, el representante del rapero no se ha sorprendido con la noticia de su muerte, dado que la esperaba desde hace un año.

Llevaba un año esperando esta llamada

Desgraciadamente, el entorno del artista no se ha extrañado con la noticia y la han asumido con resignación.

Crónica de una muerte anunciada

Nunca ocultó su adicción a la cocaína, el xanax (un medicamento), el éxtasis y otras sustancias, siendo un tema recurrente en las letras de sus canciones.

🐣👅fucc it Una publicación compartida de @lilpeep el 15 de Nov de 2017 a la(s) 5:39 PST

ILNY Una publicación compartida de @lilpeep el 31 de Oct de 2017 a la(s) 8:05 PDT

Y tampoco lo hizo en sus redes sociales, en Twitter e Instagram publicaba estados en los que reconocía consumir drogas e incluso en algunos aparecía drogándose directamente.

Soy un adicto a las drogas deprimido y me estoy acercando a mi punto límite

En febrero Lil no se sentía con fuerzas y escribió un tuit en el que reconocía ver cerca su propio final. Nada hacía presagiar que en noviembre de este mismo año diría adiós a todos sus seguidores.

A un día del fin de su gira

Su fallecimiento se ha producido en plena gira para promocionar su primer álbum Come Over When You're Sober, justamente cuando quedaba un concierto para finalizarla.

Una despedida a la que se han querido unir algunos de sus compañeros como Diplo o Post Malone.

Sin duda, una partida prematura a causa de las drogas de un artista que tenía mucho que aportar al mundo de la música.